Derschaders federals vegnan elegids dal parlament. Per Adrian Gasser ch'ha lantschà l’iniziativa da giustia in sbagl fatal. Cun il sistem dad oz saja la giudicativa il bratsch pli lunsch da la legislativa, argumentescha l’iniziant. Vul dir che sch’ins vul daventar derschader u derschadra federala ston ins esser commember commembra dad ina partida per avair ina schanza.

Cun l'iniziativa vul l’interprendider Adrian Gasser rumper quella dependenza. Uschia duai ina cumissiun independenta controllar las annunzias per quel post e suenter duai vegnir tratg la sort tranter las meglras annunzias. Tenor l’iniziant foss uschia la tscherna dals derschaders e las derschadras federalas pli objectiva.

