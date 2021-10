En l'avegnir duajan ins designar ils derschaders e las derschadras federalas cun trair la sort per che l'elecziun ed era las persunas sezzas sajan pli independentas da la politica. Quai vul l'iniziativa da giustia. A Berna han ils iniziants preschentà lur arguments per in Gea a l'iniziativa che va en votaziun ils 28 da november.

Ina nova cummissiun dal fatg independenta duess selecziunar ils candidats e las candidatas. Tgi che vegnia elegì possia star en uffizi fin tschintg onns suenter la vegliadetgna ordinaria da pensiun. Il parlament duai mo pudair revocar in derschader u derschadra tar malsognas u grevas violaziuns da l'obligaziun d'uffizi.

Il Cussegl federal ed il parlament refusan l'iniziativa da giustia cun l'argument ch'il sistem actual funcziunia. Fin uss elegia il parlament ils derschaders e las derschadras federalas e quels ston esser en ina partida per avair schanzas.