Cun novas cumpetenzas ed in'offensiva da furmaziun vul il Cussegl dals chantuns rinforzar las professiuns da tgira. El ha approvà ina cuntraproposta indirecta a l'iniziativa da tgira. Ils custs da la cuntraproposta muntassan a radund 400 milliuns francs per la Confederaziun.

Per la gronda part dals cussegliers e las cusseglieras dals chantuns eri cler ch'i stoppia uss vegnir fatg insatge. La cumpart da persunas pli veglias creschia ed uschia dovria er dapli persunal da tgira qualifitgà, ha per exempel ditg Erich Ettlin da la PCD Sursilvania. E Maya Graf dals Verds da Basilea-Champagna ha agiuntà ch'in na duaja betg be restar tar l'applaus, i dovria uss fatgs.

Concretas mesiras ha il Cussegl dals chantuns decidì a maun d'ina cuntraproposta indirecta che la Cumissiun da sanadad dal Cussegl naziunal aveva elavurà. Tranter auter duai il persunal da tgira survegnir dapli cumpetenzas e durant la scolaziun duai er dar dapli sustegn finanzial. Ils detagls ston las duas chombras dentant anc sclerir.