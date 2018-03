En la votaziun finala èn il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns s'exprimì per ina cuntraproposta a l'iniziativa per il velo. En il Cussegl naziunal hai dà cuntravuschs or da las partidas PPS e PLD. La maioritad dals dus cussegls ha però ord motivs da tactica ubain da simpatia ditg Gea a la cuntraproposta.

Cuntrari a l'iniziativa na vegn la Confederaziun cun la cuntraproposta betg obligada da pajar novas subvenziuns. La Confederaziun po dentant formular princips per novas vias da velo e sustegnair mesiras da promoziun. Ils iniziants da l'iniziativa han signalisà da vulair retrair la dumonda dal pievel.

