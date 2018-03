La cuntraproposta saja in bun cumpromiss per la Svizra, ha scrit il president da l'uniun purtadra da l'iniziativa da velo, Matthias Aebischer. Uschia saja tschentà il crap da fundament per ina rait da vias da velo svizra senza interrupziun.

Ils iniziants vulan dapli vias da velo. Per cuntanscher questa finamira vulan els schlargiar l’artitgel constituziunal davart las sendas da viandar e dad ir a pe cun las vias da velo. L’iniziativa avess obligà la Confederaziun da promover las raits da sendas da viandar e dad ir a pe e quellas da vias da velo.

Naginas subvenziuns

Il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns èn però stads en favur da la cuntraproposta. Quel permetta a la Confederaziun da definir ils princips per las raits da vias da velo e da sustegnair mesiras da promoziun. Ma el na creescha naginas novas subvenziuns. Ussa che l’iniziativa è retratga, vegn be la cuntraproposta a l’urna.

