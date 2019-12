Il Cussegl federal è cunter in scumond dad experiments cun animals. El refusa perquai ina iniziativa che pretenda in tal scumond. Bain è il Cussegl federal per la protecziun dals animals, l'iniziativa va ad el dentant memia lunsch. In Gea a questa iniziativa avess consequenzas massivas per il provediment da sanadad e la perscrutaziun en Svizra, argumentescha il Cussegl federal.

Sia posiziun aveva il Cussegl federal gia preschentà pli baud. Il venderdi ha el uss deliberà il messadi per mauns dal parlament. Il Cussegl federal cusseglia da refusar questa iniziativa senza cuntraproposta.

Scumond senza resalvas

L'iniziativa «Gea ad in scumond dad experiments cun animals ed umans – Gea ad ina perscrutaziun cun impuls per la segirezza ed il progress» è vegnida inoltrads il 2019. Ella pretenda in scumond senza resalvas da far experiments cun animals e perscrutaziun vi da l'uman. Scumandà fiss er l'import da products, ch'èn vegnids sviluppads cun agid dad experiments cun animals.

