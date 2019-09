Derschaders independents

Cun sia iniziativa vul l'interprendider da Zug, Adrian Gasser sco el di procurar per «derschaders independents». Ozendi na dettia nagina separaziun da las pussanzas damai che derschadras e derschaders stoppian dar daners a las partidas per survegnir l'uffizi. Entras quai saja la giudicativa daventada il bratsch prolungà da la legislativa.

Legenda: Adrian Gasser ha lantschà l'iniziativa da giustia. Keystone

Sco Gasser di, vendian las partidas uschia in uffizi che na tutgia betg ad els. Percunter possian las partidas spetgar in sa cuntegnair pli favuraivel da la dretgira. Gasser, ch'è president da la gruppa Lorze da Zug ha budgetà passa in milliuns francs per l'iniziativa.

Cumissiun dal fatg duai decider candidats

L'iniziativa da giustia vul ch'ina cumissiun decida tgi che dastga far part a la procedura da trair la sort, tgi che ha las abilitads e la persunalitad per daventar derschader u derschadra federala. Actualmain vegnan ils derschaders federals elegids dal parlament che resguarda la fermezza da partida.

Co precis che uschè in proceder da trair la sort duai guardar ora n'è anc betg cler. L'iniziativa pretenda sulet che las linguas d'uffizi stoppian esser represchentadas a moda andanta.

