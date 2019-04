L’iniziativa vul ch’il pli ritg pertschient da la populaziun stoppia pajar dapli taglia. Ils auters 99% duain vegnir distgargiads. Concret duain entradas da chapital sco tschains e dividendas vegnir suttamessas 1,5 giadas dapli a la taglia ch’entradas da lavur.

Las entradas supplementaras duain vegnir impundidas per sbassar la taglia a favur d’entradas medias e bassas u per prestaziuns socialas sco canortas d’uffants, reducziun da premias u per la furmaziun.

Ils ritgs vegnan adina pli ritgs

Il 2017 è la facultad da las 300 persunas las pli ritgas en Svizra creschida per 60 milliardas francs. Quai che correspundia a prest il budget da la Confederaziun per in onn, uschia ils Giuvens socialists. Ensemen possedian ils pli ritgs passa 670 milliardas francs.

A medem temp na sappian blers betg co ch'els duain pajar a la fin dal mais lur quints per las premias da las cassas da malsauns, il tschains chasa u il dendist. Passa in milliun saja periclità da povradad.

