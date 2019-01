Blers votants han gì fadia da chapir l'iniziativa per l'autodeterminaziun. Quai demussa in studi da Voto.

L'iniziativa da la PPS è stada per blers votants malchapibla.

Ils 25 da november 2018 è l’iniziativa per l’autodeterminaziun vegnida refusada. Sco in nov studi da Voto mussa, saja l’iniziativa stada per blers memia pretensiusa da chapir. 43% dals dumandads han inditgà ch’els hajan gì bregia da chapir il cuntegn da l’iniziativa.

Per quest motiv saja cunzunt la tenuta politica stada decisiva per la votaziun. Ils arguments dad omaduas varts n’hajan betg gì gronda influenza sin la populaziun.

Per il studi da Voto èn 1'513 persunas cun il dretg da votar vegnidas dumandadas. La Chanzlia federala ha finanzià il studi.

