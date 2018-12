Iniziativa per dapli abitaziuns pajablas

Tensiun en l’aria da la sala dal Cussegl naziunal: Ils tschains da locaziun da las abitaziuns procuran tar in ni l’auter per ina vusch in zichel pli auta. Da dir insatge tar quella tematica han blers. La glista d’oraturs è lunga.

Tenor l’iniziativa duain 10% da tut las abitaziuns che vegnan fabritgadas da nov tutgar ad organisaziuns d’interess public. E quai fiss mintga 10avla abitaziun che vegn fabritgada da nov.

In'iniziativa che fetschia pli che da basegn è d’udir da la sanestra che cumbatta per l’iniziativa.

Dapi l’onn 2000 èn ils fits creschids per 50%, en las citads per dapli da 100%. I n'è betg pli da finanziar e las persunas vegnan statgadas uschè ord lur quartiers.

Era di Beat Jans, che la glieud na po betg pli finanziar las abitaziuns e dumonda per agid social dal stadi. Cun dapli abitaziuns pajablas pudess ins era reducir las contribuziuns supplementaras.

La dretga è dentant cunter l’iniziativa. Il stadi na duai betg intervegnir tar ils fits d’abitaziuns. Quai duai restar chaussa dals chantuns. Ed i dettia pli ch'avunda abitaziuns che sajan vidas en Svizra, uschia la cussegliera naziunala da la Partida popular svizzer da la Turgovia, Diana Gutjahr

En las citads è quai schon uschia che la quota d'abitaziuns vidas è bassa. I na dovra dentant betg l’iniziativa perquai che las citads ageschan oz gia encunter quel problem.

La debatta ha dentant era mussà, che l'iniziativa per dapli abitaziuns pajablas na varà en il Cussegl naziunal ina schanza sin la majoritad.

Era il Cussegl federal è cunter l’iniziativa. Però el ha fatg ina cuntraproposta. Il fonds de roulements, in fonds che sustegna la fabrica d'abitaziuns pajablas duai exister vinavant e vegnir emplenì cun ulteriurs 250 milliuns francs. Cun l'auzament sur 10 onns, che va en vigur tar retratga u refusa da l'iniziativa, po la promoziun vegnir cuntinuada en la dimensiun dad oz. Uschia vul il Cussegl federal chattar la via da cumpromiss. Tenor el ed era las partidas da la mittad è il fonds de roulements la dretga via.

Il cussegl naziunal vegn il venderdi a decider davart l'iniziativa. L'emprim sto la cumissiun economica decider en detagl davart la cuntraproposta. Ella na vuleva betg entrar en chaussa, è dentant ussa vegnida maiorisada cun 104 tar 78 vuschs.

