La Partida populara svizra ha ensemen las suttascripziuns necessarias per inoltrar l'iniziativa per desdir la libra circulaziun cun l'Uniun Europeica. Quai ha ditg il president da la partida, Albert Rösti en in'intervista cun il Blick. La PPS haja rimnà radund 125'000 suttascripziuns.

La Partida populara svizra sto anc laschar verifitgar las suttascripziuns, ma sco quai che Albert Rösti ha ditg, possian ins gia ussa dir che l'iniziativa stettia. Il tempo cun il qual la PPS ha gì ensemen las suttascripziuns haja fatg smirvegliar Rösti.

L'iniziativa è sa filada tut da sez.

Ils quitads per la plazza da lavur muventia enorm la glieud. Gist en regiuns cunfinantas sco il Tessin, Genevra, Vad u Basilea-Citad haja la PPS pudì rimnar surproporziunalmain bleras suttascripziuns, ha declerà Rösti.

Èn las bilateralas en privel?

Che la PPS mettia en privel ils contracts bilaterals cun l'UE cun questa iniziativa, na vesa Rösti betg uschia. I giaja be per la libra circulaziun da persunas e betg per desdir ils contracts bilaterals. Tut ils auters contracts sajan er en grond interess da l'UE ed ins possia chattar schliaziuns.

La libra circulaziun da persunas saja raschun per l'aut squitsch da paja e che persunas sin il martgà pli veglias hajan fadia da chattar lavur sin il martgà svizzer.

Pervi da la libra circulaziun curran forzas da lavur giuvnas e favuraivlas en Svizra.

A lunga vista saja quai nuschaivel per il bainstar. Las consequenzas per l'economia publica sajan pli impurtantas che spetgas per gudogns a curta vista e per singulas interpresas.

RR novitads 06:00