Iniziativa per in scumond da burkas è reussida

Votantas e votants pon decider davart in scumond da burkas. L’iniziativa «gea ad in scumond da burkas» è formalmain reussida. Da las 106'457 suttascripziuns inoltradas èn 105'553 valeivlas. Quai ha la Chanzlia federala communitgà il venderdi.

Las suttascripziuns èn vegnidas inoltradas ils 15 da settember. Tar in gea a l'iniziativa fissi scumandà da purtar burkas u nikabs en la publicitad.

En la Constituziun duai vegnir fermà che nagin po zuppar la fatscha en il spazi public. Excepziuns duai dar per motivs da sanadad, da segirezza, pervi da cundiziuns climaticas e per usits indigens.

En il Tessin vala il scumond gia

Il tema procura gia dapi in temp per discussiuns. En il Tessin è ina tala lescha gia activa dapi l'emprim da fanadur 2016. Pervi da questa lescha na pon ins betg pli purtar vels che zuppan l'entir corp ni la fatscha en lieus publics.

