La gruppa «Cannabis Consensus Schweiz» elavura in concept per ina controlla statala ed ina regulaziun dal martgà sco er per la protecziun da la populaziun, rapportan pliras gasettas da la dumengia. La gruppa sa cumpona da producents da chonv, persunas dal fatg per la prevenziun e politichers.

Scumond per giuvenils sut 18 onns

La vendita da cannabis a giuvenils sut 18 onns duai vegnir scumandada. In tant da las entradas da taglia duai vegnir impundì per mesiras da prevenziun. Ils iniziants proponan plinavant in uffizi federal interdepartamental per la regulaziun dal cannabis.

