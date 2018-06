Svizra - Inscunter dad 800 anteriurs uffants plazzads

A Mümliswil en il chantun Soloturn èn s'inscuntrads radund 800 anteriurs uffants plazzads ed autras unfrendas da mesiras per motivs da provediment. A Mümliswil datti dapi il 2013 in lieu commemorativ naziunal per uffants plazzads ed uffants da chasa d'uffants.