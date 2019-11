Planisads èn discurs sur da la situaziun en l'Ucraina da l'Ost, en la Siria ed il Caucasus dal Sid, ha il departament da finanzas communitgà. Maurer vul era discutar cun Putin sur da l'engaschi da pasch da la Svizra. Dapi il 2009 ha la Svizra in mandat da protecziun per la Russia en la Georgia e per la Georgia en la Russia. Er las relaziuns economicas e lur svilup duain vegnir discutadas. Maurer planisescha plinavant er in inscunter cun il primminister Dimitri Medwedew ed el vul er discurrer cun represchentants d'economia da la Svizra.

Suenter vai vinavant en il Kasachstan

Da Moscau vegn il president da la Confederaziun lura a viagiar enavant a Kasachstan. Cun il president Kassym-Schomart Tokajew vul el discutar las premissas per in barat pli intensiv economic. Raschuns èn l'iniziativa da «Belt and Road» e la decleraziun d'intenziun da la Svizra e la China, che duai simplifitgar la collavuraziun dals us pajais cun terzs stadis.

RR novitads 15:00