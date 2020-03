L'instanza independenta da recurs per radio e televisiun, UBI, èn arrivads l'onn passà 30 recurs novs. 25 da quels pertutgan programs da la SRG SSR. Be en trais cas han ins constatà ina violaziun da dretg.

Da tut las reclamaziuns inoltradas pertutgian 19 la Svizra tudestga, otg la Svizra taliana e trais la Svizra franzosa, ha communitgà la UBI. Emissiuns da televisiun èn vegnidas crititgadas pli savens (24 en tut) che contribuziuns da radio ed online (mintgamai trais). L'onn passà ha la UBI er liquidà 35 proceduras, da quellas anc tschintg da l'onn 2018.

Trais cas cuntrafan al dretg

Tar ils cas liquidads l'onn passà ha l'instanza constatà tar trais ina violaziun dal dretg. Per l'emprima giada ha ella approvà ina reclamaziun perquai ch'igl è vegnì cuntrafatg al scumond da discriminaziun. I sa tracta d'in rapport da televisiun da SRF dal 2018 per ina preschentaziun stereotipa d'ina dunna en connex cun las emissiuns dal campiunadi mundial il 2018.

Tar ils dus ulteriurs cas vai per avair violà il principi d'objectivitad. In cas pertutga ina contribuziun davart in cas da protecziun d'animals da la televisiun regiunala Tele Top e tar in segund cas ina contribuziun da la «Rundschau» en connex cun il cas «Pierre Maudet».