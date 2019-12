Per interpresas da segirezza na datti betg reglas che valan en l'entira Svizra. Suenter il na dal Cussegl dals chantuns - è questa fatschenta giud maisa.

La maioritad dal Cussegl dals chantuns è stada da l'avis che questa regulaziun tutgia vinavant en la cumpetenza dals chantuns ed ha perquai refusà cun 23 cunter 21 vuschs la moziun da la cussegliera naziunala Priska Seiler PS/ZH.

Ozendi èn ils servetschs da segirezza privats reglas differentamain tut tenor chantun. Las firmas pon prender domicil en chantuns cun standards bass. Uschia saja grond il ristg ch'il chantun cun pli paucas regulaziuns dicteschia il standard per l'entira Svizra, ha scrit Seiler en sia moziun. Quai ha er disturbà la cumissiun. Ils chantuns n'hajan fin oz betg schlià il problem, ha ditg il pledader da la cumissiun Josef Dittli PLD/UR.

Sparta sensibla

I giaja per ina sparta fitg sensibla cunquai ch'il persunal da segirtad stettia en contact direct cun la populaziun e fetschia lavurs che sumeglian a las incumbensas da la polizia ha constatà Dittli. Per proteger la populaziun dovria reglas unifitgadas per l'entir pajais cun standards minimals.

Ils adversaris da la moziun han argumentà ch'i na dettia nagins problems. La segirezza saja chaussa dals chantuns e betg da la Confederaziun.

Il Cussegl federal era l'emprim cunter la moziun. Suenter ch'in concordat dals chantuns ha fatg naufragi ha el dentant sustegnì ina schliaziun federala.

RTR novitads 06:00