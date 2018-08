Il martgà da lavur svizzer sa revegn plaunet puspè. Quai suenter ch'el ha patì il 2015 dal ferm franc svizzer en relaziun tar l'Euro. Schizunt tar la gastronomia sa preschenta la nova situaziun fitg postitiv. Dapi il 2008 n'èn las aspectativas per l'emprima giada betg negativas, mabain gulivadas. Quai scriva l'Institut da perscrutaziun da la conjunctura KOF da la ETH.

Sectur da servetsch è optimistic

L'indicatur d'occupaziun dal KOF che lubescha ina stimaziun da la situaziun ordavant, notescha per il terz quartal in plus da 5,7 puncts. Quai è sur il livel dal quartal precedent. La valur dal segund quartal era dentant gia vegnida curregida da 3,6 sin 4,4 puncts.

Optimisticas sco gia ditg betg pli èn las interpresas en ils ulteriurs secturs da servetsch sco per exempel en l'informatica, la communicaziun, tar il traffic e transports ubain en il sectur social e da sanadad. En tut quels secturs duessi dar ils proxims mais dapli plazzas da lavur.

Er signals positivs en l'industria

Er l'indicatur d'occupaziun per l'industria mussa il mument in svilup positiv. En il sectur da bajegiar èn las respostas negativas e positivas dals impressaris egualisadas. Pli mal guarda quai ora en il commerzi en detagl, nua che l'indicatur d'occupaziun resta cleramain en il minus.

