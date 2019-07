Il segund quartal da l'onn han interpresas svizras exportà tant sco anc mai en in quartal. Tranter l’avrigl ed il zercladur èsi vegnì exportà rauba en valita da passa 58 milliardas francs – quai è in plus da 1,4% en congual cun il medem quartal d'avant in onn.

Cunzunt las branschas da chemia e farmazia han exportà dapli. L’export da maschinas ed electronica sco er l’export dad uras ha però stagnà.

Surtut en l'Europa ed en l'America dal Nord è vegnì exportà dapli. En Asia ha l'export perencunter stagnà, cun excepziun da la China.

