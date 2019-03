La cumissiun etica naziunala per la medischina umana vulan ch'i vala dapertut la medema pratica per interrumper ina gravidanza en in stadi tardiv. Singulas clinicas fetschian surproporziunal bleras intervenziuns. En autras regiuns saja fitg grev d'interrumper ina gravidanza en in stadi tardiv. Perquai propona la cumissiun diversas mesiras per meglierar la situaziun e quai tant per las dunnas pertutgadas sco era per il persunal medicinal involvì.

La Svizra dumbra annualmain var 150 interrupziuns da gravidanza en in stadi tardiv.

