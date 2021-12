Da vaccinar la populaziun per la terza giada cunter Covid-19 para dad esser ina sfida per blers chantuns. Quai rapporta la Tagesschau da SRF. Tut tenor stoppian persunas sut 65 onns, che na sajan betg en spezial periclitadas, spetgar fin il favrer sin il «Booster». Uschia per exempel en il chantun Berna, nua ch’i dettia memia pauc persunal per far quellas vaccinaziuns. Per dar dumogn a la situaziun hajan ils chantuns Vallais, Neuchâtel e Giura dumandà l’armada per agid. En auters chantuns sco en il Grischun, Turitg u Basilea-Citad pari da funcziunar meglier: Là hajan gia tranter 9 e 12 pertschient da l'entira populaziun survegnì la terza dosa.

Telesguard dals 30 da november

En il chantun Grischun han ins gia cumenzà da vaccinar per la terza giada e quai era senza annunzia.