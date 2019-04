Per l’emprima giada è il tschains directiv sa reducì sut 1%. Quai mussa il nov barometer dal servetsch da cumparegliaziun comparis.ch.

Ipotecas per immobiglias uschè bassas sco anc mai

Questa marca psicologica dad 1% è vegnida surpassada l’emprima giada. Ipotecas fixas eran la fin mars tar 0,97%. In bass da record hai era dà tar las ipotecas fixas da 10 onns, quellas eran tar 1,2%. Cun quai cuntinuescha il trend dals tschains ipotecars. L’october passà eran ils tschains anc tar 1,13% per ipotecas sur 5 onns e tar 1,62% per ipotecas sur 10 onns.

La raschun ch’ils tschains ipotecars van enavos saja surtut il cumbat da concurrenza che creschia.

