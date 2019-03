Cunzunt ils films americans han attratg damain visitaders e visitadras en ils kinos svizzers. En tut è il dumber da las entradas da kino sa reducì il 2018 per 13%, sco l'Uffizi federal da statistica scriva.

Tar ils films americans han ils kinos svizzers dumbrà 1,2 milliuns damain entradas. Anc pli ferma è la digren tar ils films da 3D. En cumparegliaziun cun il 2017 hai dà 16% damain preschentaziuns da films da 3D, entant ch’il dumber da salas prontas per tals films è creschì. E las entradas en films da 3D èn perfin sa reducidas per in terz.

Main patì ha il film svizzer

Meglier èsi ì il 2018 cun il film svizzer. Sia cumpart dal martgà da 6,4% è restada tuttina sco l’onn avant. Dentant muntan las var 740’000 entradas vendidas il 2018, ina sperdita cumpareglià cun il bun resultat dal 2017.

