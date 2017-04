Ir cun auto cun 17 – bainbaud realitad?

En l'avegnir duain giuvenils gia cun 17 onns pudair emprender d'ir cun auto. L'Uffizi federal da vias ha tramess en consultaziun ina tala proposta. Il medem mument duai la scolaziun da charrar vegnir meglra e pli bunmartgada.

La sccolaziun duai vegnir meglra ma il medem mument duai l'administraziun daventar pli simpla. Tgi ch'è sut 25 onns po mo far l'examen sch'el ha gì durant in onn il permiss d'emprender d'ir cun auto ed ha er pudì rimnar experientscha durant quest temp.

Il permiss d'ir cun auto sin emprova per trais onns duai vinavant dar, dentant ston ins far be pli in curs da scolaziun, oz èn quai dus. Quest curs da scolaziun sto vegnir fatg durant ils emprims sis mais ch'ins ha il permiss d'ir cun auto.

L'emprova da far il permiss d'ir cun auto pli baud che cun 18 hai adina puspè dà. La Confederaziun è adina stada averta per la proposta. Uschia hajan novs manischunz dapli temp per pudair rimnar experientscha avant che survegnir il permiss sin emprova.

RR novitads 10:00