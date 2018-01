Jakob Büchler sa retira

Suenter 15 onns en il Cussegl naziunal ha il politicher da la PCD Jakob Büchler communitgà ch'el vegnia a sa retrair il mars 2018. Nicolo Paganini succeda ad el.

Il 2003 era Jakob Büchler vegnì elegì en il Cussegl naziunal. Durant ses temp d'uffizi en la chombra federala a Berna è el cunzunt stà activ en la politica agrara e da segirtad.

Suenter 30 onns politica saja temp da sa retrair

Dapi il 1998 seseva il politicher da Schänis en il cussegl dal chantun Son Giagl ed il 2001 è el perfin vegnì elegì sco president dal cussegl. Suenter 30 onns saja uss temp da sa retrair, citeschan las medias Büchler. In ulteriur temp d'uffizi na fiss betg da pussaivel: En la PCD da Son Giagl vala per cussegliers naziunals in temp maximal da 16 onns.

Ad el succeda Nicolo Paganini. Dapi il 1992 ha l'advocat ha fatg ses experientschas politicas en il Cussegl Grond da la Turgovia.

