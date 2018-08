Ina finamira haja ella gia cuntanschì, di Jasmine Flury. La plazza tar l’armada sco sportista d’elita dettia segirezza, di la giuvna da 24 onns. Ils radund 2'000 francs il mais, ch'ils schuldads e las schuldadas d’elita survegnan, saja in sustegn finanzial ch’ins possia duvrar bain. L'engaschi tar l'armada va sur ils proxims quatter onns cun in pensum da 50%. La finamira saja da cuntanscher ina plazza da podest als gieus olimpics il 2022 a Peking. Lur lezia, di il cumandant da corp Daniel Baumgartner, saja da gudagnar medaglias.

En emprima lingia duain els laschar siemiar nus. Lur job è da mussar prestaziun.

«Cun quest’opziun poss jau ma concentrar per 100% sin il sport d’elita» di Flury. Vitiers vegnia ch’ins possia profitar da l’infrastructura dal center naziunal da sport a Magglingen. Per exempel, di la skiunza, era ella blessada avant dus onns durant il temp da la recruta da sport, ed haja uschia pudì far la gronda part da la reabilitaziun a Magglingen cun experts che guardan ch’ins turnia pli svelt sco pussaivel enavos en l’elita mundiala.

Il squitsch è grond. Dals sportists e da las sportistas, ch'han fatg la cursa per la plazza en l’armada, vegn spetgà ina massa. Suenter ina preselecziun da Swiss Olympic e da las uniuns da sport han 18 dad els pudì sa preschentar tar l’armada. La finala han sulettamain 10 fatg la cursa. Sche la motivaziun u la prestaziun n'èn betg avant maun, alura po il militar schliar il contract, dentant pon era ils sportists e las sportistas desdir il contract sch'els na vulan betg pli. Cun il squitsch n'ha Jasmine Flury dentant nagin problem, di ella.

Tutgar tar l'elita da sport dal mund è mia finamira. I na dat nagut auter. Jau less quai e jau dun tut e perquai na dovri nagin plan B.

La purschida dal militar per ils sportists e las sportistas na saja dentant betg in privilegi envers ils auters schuldads. Cler hajan ils schuldads e las schuldadas da sport temp per trenar lur sport. Dentant ston els era esser preschents per represchentar l’armada. Las emprimas emnas survegnan els era la scolaziun da basa da l’armada, dentant er ina scolaziun specifica sin il sectur da sport. I po era esser ch'els vegnan clamads per far scolaziuns tge che pertutga sport entaifer l’armada, di Baumgartner.

L’armada sustegn il sport d’elita cun trais differentas purschidas. Dasper ils militarists da sport èn quai ils curs da repetiziun dal sport d’elita, ch’ins po absolver suenter la scola da recruta da sport d’elita.

