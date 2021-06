Maletg 1 / 5 Legenda: Genevra sa prepara per l'inscunter. La zona enturn il Parc La Grange vegn serrada. Keystone Maletg 2 / 5 Legenda: Per l'inscunter vala il pli aut dispositiv da segirezza. Keystone Maletg 3 / 5 Legenda: En la villa La Grange s'inscuntran Joe Biden e Wladimir Putin. La villa dal 18avel tschientaner vegn duvrada da la citad da Genevra per inscunters. Dasper il parc enturn la villa han ins era ina vista sin il lai. Keystone Maletg 4 / 5 Legenda: L'atmosfera en la villa La Grange duai promover il dialog tranter ils dus stadis che n’en betg enconuschents per relaziuns paschaivlas. Keystone Maletg 5 / 5 Legenda: Anc in impressiun dal lieu d'inscunter dals dus presidents. Keystone

Tut è planisà sin la minuta, di Jürg Lauber ch'è involvì en l’organisaziun da l'inscunter. L'ambassadur svizzer per l'Organisaziun da las Naziuns Unidas (ONU) di che talmain blers partenaris èn involvids en l'organisaziun – ch'ins gnanca na po dir quantas persunas exact. Dasper la Confederaziun, il chantun e la citad da Genevra sajan er involvids per exempel las autoritads da la Frantscha – cun quai che l'inscunter è in vischinanza dal cunfin.

Legenda: Jürg Lauber Ambassadur svizzer per l'ONU è entamez las preparativas per l'inscunter. Era sch'il temp è stgars emprova el d'ademplir era tut ils giavischs spezials. Quals che quai èn, na vul il diplomat betg tradir. Keystone

Jau vai respect dentant betg tema che insatge pudess ir sutsura.

Spetgadas vegnan 1'200 schurnalistas e schurnalists, e per delegaziun in pèr tschient persunas. Igl è il pli aut dispositiv da segirezza che vegn activà. Uschia survegn la polizia era sustegn da l'armada. L'areal enturn la villa La Grange, nua ch'ils dus presidents s'inscuntran, vegn serrà. Perfin las bartgas na dastgan betg pli traversar il lai ed era il spazi d'aria vegn restrenschì.

Tant la collavuraziun cun ils partenaris al lieu sco era cun las differentas delegaziuns saja fitg buna, di Jürg Lauber. Las delegaziuns sajan disadas d'organisar tals inscunters, uschia na dettia quai era betg gronds problems. Dentant las differentas mentalitads han ins adina en il chau. Uschia datti era in u l'auter giavisch spezial.

Dapli da l'inscunter datti era dad udir en il podcast Café federal. Bun divertiment.