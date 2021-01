Tge reglas duain valair per reclama politica en l'internet? Quella dumonda vul il cusseglier naziunal Jon Pult sclerir. El ha inoltrà ina moziun en chaussa. In rapport duai dar scleriment davart la reclama politica en l'internet e sias consequenzas. Reglas pli severas na vulan dentant betg tuts.

È reclama politica en la rait in privel per la democrazia?

Jon Pult è persvas che la reclama è in privel – surtut pervia dals algoritmus.

Ils algoritmus na laschan betg autras opiniuns en l'atgna «bubble». Quai è privlus. Nus stuain exnum examinar ed agir en quella problematica.

Persunas ch'han ina opiniun vegnan rinforzadas en quella. Ils algoritmus procuran pel solit ch'ins na vesa nagina l'autra opiniun. En in sistem democratic co la Svizra saja però impurtant dad avair la debatta politica, nua che la populaziun vegn a savair tuttas duas opiniuns per pudair furmar sez ina posiziun. Uschia spartan ils algoritmus la populaziun. Co opziun vesess el in scumond per reclama politica sin plattafurmas sco Facebook – in scumond sco cha la plattafurma Twitter enconuscha gia oz. Dentant avant che debattar sur da pussibels scumonds vul el spetgar sin il rapport giavischà.

Ina debatta en chaussa sa giavischa era Thomas Aeschi, il Cusseglier naziunal e schef da la fracziun dal Partida populara svizra PPS. El sa giavischa dentant in auter resultat che Jon Pult.

Jau na ves betg in privel per la democrazia. Tenor mai duessan ins liberalisar la reclama politica era per la televisiun ed il radio.

Thomas Aeschi vul numnadamain liberalisar la reclama politica anc pli fitg. Betg mo en la rait duai quella restar lubida, dentant era en il radio e la televisiun duai quella survegnir plazza. Oz èsi numnadamain scumandà da far reclama sin quels chanals. Il politicher dal chantun Zug dat er cunter al argument che l'influenza da daners en la reclama politica pudess manipular opiniuns. I saja il consument e la consumenta da las medias socialas che duai esser conscient nua che el va per las infurmaziuns. Quellas e quels decidian tge ch'ellas u els vulessan vesair – e betg ils concerns da tecnologia, di Aeschi.