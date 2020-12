Entras il squitsch dal sport e dals trenaments è il curridur d'orientaziun svizzer Florian Schneider crudà en ina depressiun. Cunter quella cumbatta el anc oz. Il pli grev saja per el da dar tiers, ch'el haja in problem e dovria agid. Davart questas sfidas ha il sportist era scrit in cudesch, per far attent quant impurtant ch'igl è da discurrer da malsognas psichicas.

Era Jonas Baumann, il passlunghist sutsilvan, ha gì depressiuns. En quest temp era ad el tut simplamain tuttina. La bun'ura n'aveva el nagina motivaziun da star en pe. Cun agid da la famiglia ha el lura surmuntà la malsogna.

Cun patratgs da suicid ha er la gimnasta artistica Ariella Kaeslin cumbattì. Pervia dal terror psichic dals trenaders, na vuleva ella betg pli viver vinavant. Quai n'è dentant betg stà l'unic motiv. Cunquai ch'ella è sa retratga dal sport da professiun, ha ella pers sia identitad. Er quai saja stà fitg grev per Käslin.

Er il Minisguard è sa deditgà l'october al tema da la sanadad psichica.