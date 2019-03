La societad aviatica Ju-Air perda la lubientscha da far sgols commerzials. L'Uffizi federal per l'aviatica civila Bazl vegn a retrair a la societad cun aviuns istorics la lubientscha per sgols commerzials cun passagiers. Per commembers da lur uniun ed en il rom privat dastga la Ju-Air però far vinavant sgols, sch'ella resguarda premissas tecnicas e prescripziuns dal manaschi.

L'avust passà era in aviun JU-52 da la Ju-Air crudà giu al Piz Segnas sur Flem. 20 persunas eran mortas.

Reacziun Ju-Air

Per la Ju-Air na muntia questa decisiun naginas grondas midadas per sgols entaifer la Svizra. Gia ozendi sajan bunamain 100% dals passagiers en Svizra commembers da l'uniun. Quai scriva la Ju-Air en in'emprima reacziun.

