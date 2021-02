Da lur radunanza da delegads digitala ha il president da la Partida verd-liberala, Jürg Grossen, crititgà il Cussegl federal. Quai pervi da la cunvegna da basa cun l’Uniun europeica. Il Cussegl federal targlinia, enstagl da mussar fermezza da manar. Il Cussegl federal blocheschia la cunvegna bilaterala dapi mais. La cunvegna stoppia vegnir surdada al parlament, uschia Grossen. La cunvegna da basa stgaffeschia segirezza dal dretg e rinforzia l’economia da la Svizra.

Era corona era in tema

Era il tema corona ha occupà la Partida verd-liberala. Tenor Grossen ha il Cussegl federal surpiglià il scepter memia tard e sutvalità la pandemia. Era crititgà ha el il plan da vaccinar. La strategia da vaccinar stoppia esser pli ambiziunada. Il sustegn economic stoppia vegnir extendì per tranter auter impedir ina unda da concurs.

Decisiuns da parolas

La PVL ha decis la parola Gea areguard la lescha davart l'e-ID. Medemamain sustegn la PVL la cunvegna economica tranter ils stadis da l'EFTA e l'Indonesia. La parola Na han las delegadas ed ils delegads decis per l'iniziativa per scumandar da cuvrir la fatscha. Davart quests trais projects da votaziun decida il suveran svizzer ils 7 da mars 2021.

L'iniziativa per aua da baiver netta ha dà da discutar. La finala èn las delegadas ed delegads suandads a la suprastanza e la fracziun ed han decis la parola Gea. Davart quel project decidan votantas e votants svizzers ils 13 da zercladur. Per l'iniziativa «ina Svizra senza pesticids sintetics» ha la PVL decis libertad da votar. Gia avant aveva la suprastanza e la fracziun pledà per dar liber la vusch. Quella iniziativa na saja betg liberala, sco la iniziativa per aua da baiver netta.