La gruppa Julius Bär ha pudì auzar il gudogn per l’emprim semester dal 2018, quai a moda considerabla, scriva l’administratur da facultads. Plinavant haja la gruppa pudì nudar dapli entradas novas, surtut da clients en Svizra, Europa ed Asia.

L'administratur da facultads Julius Bär ha fatg in gudogn da record. Sin la bursa pateschan sias aczias dentant.

Las activitads sin il martgà èn dentant sa sminuidas cunter la fin da l'emprim mez onn, e quai ha era la gruppa Julius Bär sentì. Las facultads da clients èn sa reducidas cumpareglià cun l’avrigl da quest onn.

Il gudogn net per ils emprims sis mais da l’onn è creschì per 19%, sin in nov record da 480 milliuns francs. En ina communicaziun discurra il CEO Bernard Hodler d'in «ambient pretensius». Sin ils martgads sajan las consequenzas da las tensiuns da la politica commerziala sa mussadas.

Spetgas surpassadas

Il mument administrescha la banca facultads en la valita da 400 milliardas francs, in zic pli pauc ch'anc fin avrigl. Dentant è quai anc adina radund 3% dapli che la fin dal 2017.

En tut ha la banca survegnì ils emprims sis mais 9,9 milliardas francs, cumpareglià cun las 10,2 milliardas en il medem temp da l’onn passà. Quai correspunda ad ina rata d'afflussiun da 5,1%. Cun quai è la banca entaifer sia finamira da 4-6%.

Cun las cifras preschentadas ha Julius Bär surpassà per gronda part las spetgas.

