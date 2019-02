Na a la coaliziun da la refurma da l'AVS e la taglia sin interpresas, e Gea per la revisiun da la lescha d'armas. Quai èn las parolas da la Juso per las votaziuns federalas dals 19 da matg 2019.

La Partida dals giuvens socialists Svizra ha decidì Na a la coaliziun da la refurma da l'AVS e la taglia sin interpresas, uschia ha la Juso communitgà via twitter. Ensemen cun ils Verds, ils Giuvens Verds ed il sindicat VPOD ha la Juso fatg il referendum cunter la lescha federala davart la refurma da taglia e la finanziaziun da l'AVS.

Per la revisiun da la lescha d'armas datti dentant ina maioritad per in Gea. L'Uniun europeica aveva rinforzà la lescha d'armas suenter las attatgas il november 2015 a Paris. Sco stadi da Schengen sto la Svizra surpigliar la lescha pli severa. La Partida populara Svizra sco er federaziuns da tiradurs e tiraduras e da sport da tir han fatg il referendum.

