Il mardi era vegnìda enconuschenta la visita dal president american Trump al Forum Mundial d'economia WEF a Tavau. La mesemna ha inoltrà la Juso Grischun ensemen cun la Juso Svizra la dumonda per far ina demonstraziun anti-WEF a Tavau.

Juso: «Il WEF è simbolic per ils problems da noss sistem»

e la Juso fa valair il dretg fundamental ed annunzia da dumandar per demonstrar.

Be in di suenter ch'igl è vegnì enconuschent che Donald Trump vegnia l'auter onn puspè al WEF han la Juso Grischun e la Juso Svizra gia inoltrà la dumonda da far ina demonstraziun anti-WEF a Tavau. Quai scriva la Juso Grischun en ina communicaziun a las medias.

«Libertad da reuniun è in dretg fundamental garantì da la Constituziun»

La demonstraziun saja planisada per ils 24 da schaner. L'onn passà aveva la vischnanca da Tavau refusà la dumonda dad ina demonstraziun. Quai cun render attent ch'i saja memia blera naiv a Tavau. Questa «naiv», scriva la Juso, saja betg raschun avunda da betg laschar demonstrar. La Juso speria fitg «ch'i funcziun la proxima giada».

«Intransparent, betg democratic ed ineffizient»

Ils giuvens socialists grischuns e svizzers sajan cleramain cunter il WEF. Quel saja «intransparent, betg democratic ed ineffizient» scrivan els.

Il WEF è simbolic per ils problems da noss sistem: Paucs umans cun blers raps e blera pussanza che repartan a portas serradas nos mund tranter dad els.

