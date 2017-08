«KESB» intervegn en dapli cas

Pertutgant uffants ha la KESB surtut stuì intervegnir davart dispitas dal dretg da visita u las metodas d'educar da geniturs.

L’onn passà ha l’autoritad per la protecziun da l’uffant e da creschids «KESB» intervegnì en dapli cas che l’onn avant. Uschia sajan las mesiras per proteger uffants s’augmentadas per 4,5% sin bunamain 42’800. Tar ils creschids haja la KESB registrà passa 89’600 cas – in plus da 3,5. Quai resulta da la statistica che l’autoritad ha publitgà.

Las bleras mesiras pertutgant ils uffants sajan stadas en connex cun dispitas davart il dretg da visita u l’abilitad d’educar manglusa da geniturs. Las mesiras da la KESB en cas d'educaziun manglusa han la finamira che la responsabladad resta tar ils geniturs. Quels vegnan dentant sustegnids dad in assistent professiunal.

Ils cas che la KESB ha stuì intervegnir talmain, ch'ils uffants han stuì bandunar il dachasa dals geniturs, fan ora circa 10%. Dals circa 18'000 uffants en Svizra che vivan en ina chasa d'uffants ubain en ina famiglia da tgira, ha la KESB ubain la dretgira penala per giuvenils ordinà tar circa in terz in plazzament ester. Tar ils auters cas è il plazzament ester vegnì decidì en enclegientscha cun ils geniturs ubain la scola.

