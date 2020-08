Ulteriur mandat per Martin Candinas

Quai scriva l’interpresa lavura en il sectur da la tecnica da communicaziun e da las medias sin sia pagina d’internet. Sper quest mandat e sia lavur da parlamentari ha Martin Candinas anc 15 auters mandats.

Candinas è dapi il 2011 cusseglier naziunal e commember dal presidi da la Partida cristiandemocratica svizra. El è plinavant commember da la cumissiun per traffic e telecommunicaziun e la cumissiun per la politica da segirezza. Er è Candinas president dal servetsch d'infurmaziun per il traffic public LITRA.