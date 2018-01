Svizra - Köppel: «Las taxas da la Billag èn tissi per il mund da medias»

La PPS è persuenter d'abolir las taxas per radio e televisiun. Cun in cler resultat da 239 cunter 17 vuschs tar 5 abstenziuns ha la Partida populara svizra decidì la parola «gea» per l'iniziativa No Billag.