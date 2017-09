KOF: Barometer da conjunctura sa revegn

Oz, 10:07

REU / Gionduri Maissen

Las prognosas per l’economia en Svizra èn sa meglieradas il settember. Il barometer da conjunctura dal KOF è s’augmentà il settember per in 1,6 puncts sin 105,8 puncts quai cumpareglià cun il mais avant.