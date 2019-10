La moschea Dar-Assalam a Kriens, a Lucerna, ha dispensà l’imam. L’um da 38 onns aveva appellà da disciplinar dunnas. L’entschatta d'avust duai l’imam da l’Irak avair cusseglià a cartents durant l’uraziun dal venderdi da chastiar lur dunnas. Sche naginas autras mesiras, sco discurrer u bandunar il letg matrimonial gidian, lura saja da disciplinar las dunnas cun levas fridas.

La procura publica da Lucerna aveva sinaquai cumenzà ina inquisiziun cunter l’imam. La moschea Dar-Assalam ha declerà en ina communicaziun, ch’ella respectia la constituziun Svizra. I vala la presumziun d’innocenza.

