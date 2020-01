La dumengia a las 18:00 è l'acziun «72 uras» ì a fin. Dapi gievgia saira èn var 15'000 giuvenils s'engaschads en passa 230 projects caritativs. En Grischun hai dà en tut set projects. Tut ils projects han sa drizzà ad ina da 17 finamiras generalas da l'acziun. Quellas cuntegnan sper il cumbat cunter povradad er la protecziun dal clima, l'innovaziun, ed egualitad tranter um e dunna.

Ils organisaturs sa mussan cuntent cun l'acziun. Tenor la manadra dal project Isabelle Quinche mussian ils projects variants, ch'ils giuvens sajan creativs ed engaschads.

L'acziun «72 uras» è la pli gronda acziun caritativa da giuvenils. Ella vegn organisada mintga tschintg onns da la Cuminanza da lavur da las organisaziuns da giuvenils.

GiuRu: Lantschà, ma betg terminà

La giuventetgna rumantscha (GiuRu) ha lantschà durant l'acziun registraziuns da frasas per rumantsch per l'applicaziun Mozilla. Durant las 72 uras hajan els pudì registrar passa 6'324 construcziuns en vallader e sursilvan, communitgescha la GiuRu. Els hajan bunamain 8 uras material auditiv per sursilvan e quasi in'ura per vallader. L'idea è da sviluppar ina quantitad da datas auditivas cun il text ch'è la basa per crear programs che midan text plidà en text scrit e viceversa.

72uras er a Savognin

Er a Savognin han giuvenils prendì part a l'acziun. Els han zambregià in buglider da solar. Ma lur missiun è stada ina detga sfida:

