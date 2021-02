La sonda passada è stà il 83avel giubileum dal rumantsch sco quarta lingua naziunala en Svizra. A chaschun da quel di spezial ha il Departament federal d'affars exteriurs lantschà in'emna rumantscha.

Ensemen cun il chantun Grischun e RTR è uschia vegnida realisada in'emna plain contribuziuns dad acturas ed acturs en Svizra ma er da las represchantanzas en l'exteriur.

Il plurilinguissem è in caracteristicum da la Svizra: La saira dals 20 da favrer 1938 avevan las vischnancas rumantschas laschà strasunar ils zains. In di da plaschair per il mund rumantsch, per la lingua rumantscha: Cun 92% vuschs aveva il suveran svizzer numnadamain approvà quella dumengia da vulair resguardar il rumantsch sco quarta lingua naziunala. Curt avant che la Segunda Guerra mundiala prorumpia en l'Europa, era quest resultat in impurtant signal da coesiun e defensiun naziunala.

Questa decisiun d'approvar la lingua rumantscha sco lingua naziunala è stada in'impurtant pass. Er per oz, per far cler ch'er la minoritad rumantscha duai avair pais e preschientscha. In pass en la dretga direcziun è er ch'igl è vegnì stgaffì tar il chantun in nov post che duai survegliar che la lescha da linguas vegn er applitgada sco quai ch'i tutga.

Ma er la cultura gioga sia rolla per ch'il rumantsch possia mussar preschientscha. Saja quai entras la musica u la litteratura. En collavuraziun cun il Departament federal d'affars exteriurs ha RTR prendì la chaschun per discutar davart la rolla dal rumantsch.

Viver il rumantsch

Mintga Rumantscha e mintga Rumantsch possia gidar da promover il rumantsch. Il pli impurtant saja da duvrar la lingua uschè savens sco pussibel, a bucca ed er en scrit. Quai è stà il tenor general en la runda da discussiun. Tar tutta responsabladad da mintgina e mintgin stoppian las autoritads dentant stgaffir la basa per ch’i saja insumma pussibel da viver il rumantsch en il mintgadi.

Represchentativamain per la generaziun giuvna èn scolaras e scolars dal terz stgalim superiur da Glion vegnids a pled en la discussiun. Il president da la regenza grischuna Mario Cavigelli sco er il Cusseglier federal Ignazio Cassis han stuì respunder lur dumondas.