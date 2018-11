Il messadi principal dal rapport da la fatschenta da Bernhard Heusler è che l'equipa naziunala svizra dovra in manader sportiv. Tenor Heusler haja quel l'incumbensa da prender decisiuns en la fatschenta quotidiana, da pudair cun-eleger e manar il trenader da la naziunala ed ha er la responsabladad da tuts collavuraturs da l'equipa naziunala. Il president da la federaziun, Peter Gillieron ha accentuà ch'il rapport saja da gronda valur. E ch'els vulan crear in post per in tal manader sportiv. Cura che quai va en vigur e tgi che surprenda quest post n'è uss anc betg cler.

