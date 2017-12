L'industria d'uras svizra sa revegn plaunsieu puspè

Suenter dus onns cun marcantamain damain exports han quels quest onn quasi puspè cuntanschì la marca da 20 milliardas francs.

Il president da l’associaziun d’uras svizras Jean-Daniel Pasche discurra d’in optimissem precaut. La conjunctura mundiala saja sa megliuradas ed il martgà chinais saja puspè creschì per 20%, uschia Pasche vinavant. Suenter endisch mais scrivian dus terz dals impurtants martgads puspè in plus.

Nagin profit per tuts

Dentant na porta il trend positiv betg profit per tuts. Surtut marcas pitschnas ed ils furniturs pateschan anc adina.

RR novitads 12:00