L’industria svizra crescha – dentant main fitg

L’industria svizra crescha vinavant. L’index da cumpra da la Credit Suisse è tar 57.4 puncts. Tuttina è l’industria creschida pli pauc l’avrigl che anc il mars.

Sco quai ch’ils economs da las bancas decleran haja l’industria pudì augmentar tant la producziun sco era las plazzas da lavur. Sco i para hajan concerns d’industria engaschà dapli lavurants. Quai sajan bunas novas per l’entira economia svizra. Cunquai che la segirezza da plazzas da lavur saja in impurtant factur per il consum privat.

Prognosas per in carschen da l’economia

Experts van da quai anora che l’economia svizra creschi quest onn pli fitg che anc l’onn varga. Era auters indicaturs sco per exempel il barometer da conjunctura da l’ETH prognostitgeschia in carschen.

RR actualitad 11:00