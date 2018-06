La raschun per quest svilup sajan las fusiuns. E quest trend cuntinueschia. Actualmain hajan 145 vischnancas en Svizra l'intenziun da fusiunar, uschia la «Sonntags Zeitung». Las vischnancas che daventian pli pitschnas emprovian da surviver, tranter auter, cun fusiunar. La fusiun saja dentant betg la suletta schliaziun per las vischnancas che vegnan adina pli pitschnas pervia che blers van davent. La vischnanca dad Albinen en il chantun Valais porscha per exempel avantatgs finanzials.

