L'ultima legislatura per Doris Leuthard

La presidenta da la Confederaziun, cussegliera federala Doris Leuthard, sa retira il pli tard l'atun dal 2019. Quai ha Leuthard ditg il glindesdi en in’intervista cun l’emettur da la Svizra franzosa RTS.

Doris Leuthard, cussegliera federala e presidenta da la Confederaziun, è s’exprimida l’emprima giada davart il termin da sia demissiun. Ella sa retiria il pli tard sin la fin dal 2019. Enfin ussa n'aveva ella mai ditg publicamain, cura ch'ella pensia da terminar sia carriera sco cussegliera federala.

Sin la dumonda d'in schurnalist, sch'ella n'avessi betg gust da surpigliar il Departament federal da l'exteriur da Didier Burkhalter che sa retira, ha Leuthard ditg: «Sch'ins mida il departament, duess ins adina restar quatter fin sis onns.» Per ella saja la legislatura actuala dentant la davosa. Leuthard è dapi l’emprim d'avust dal 2006 cussegliera federala. L'emprim sco parsura dal Departament federal per economia publica, e dapi il 2010 sco parsura dal Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun. Actualmain è ella per la segunda giada presidenta da la Confederaziun.

