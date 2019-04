En Svizra è l'unda da grippa uffizialmain passada. L'ultima emna da mars n'è la valur minimala per ina unda da grippa betg pli vegnida cuntanschida.

Per ch'ins po discurrer d'ina unda da grippa ston almain 68 persunas avair sintoms da grippa. En Svizra è quai stà dapi l'entschatta da l'onn il cas. L'ultima emna da mars è la cifra da persunas malsaunas dentant stada sut quella valur. La fin da mars hajan las medias e medis anc annunzià 6,4% cas da grippa per 1'000 consultaziuns. Quai correspundia a 45 cas per 100'000 abitants.

L'unda da grippa ha durà quest onn 11 emnas. L'onn avant ha ella durà 15 emnas, uschè la statistica da Sentinella publitgada da l'Uffizi federal da sanadad.

Punct culminant da la grippa è stà quest onn l'entschatta favrer. Là hai dà 306 cas da grippa sin 100'000 abitants. Er sche l'epidemia è terminada è la grippa anc deresada en plirs chantuns, tranter auter er en il Grischun.

