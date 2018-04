L’URB ha in nov president

Suenter in onn en suprastanza succeda Roman Pfister a Jon Carl Tall ch’è stà 11 onns al timun da l’URB. El veglia cuntinuar cun quai ch’haja funcziunà, ma era avrir novas pussaivladads, ha ditg Pfister a la radunanza annuala da l’URB a Turitg. Sper Jon Carl Tall ha era Erica Vonmoos dà sia demissiun suenter 20 onns en suprastanza. En ses pe è vegnì elegì Nino Enderlin.

Dapli daners da la Lia Rumantscha

Il quint da l’URB serra cun in surpli da radund 6'500 francs. L’onn passà ha la Lia Rumantscha decidì d’augmentar la contribuziun per 10'000 francs sin 15'000 francs. Uschia po l’Uniun organisar en l’avegnir dapli inscunters. La diaspora saja in tema fitg impurtant che stettia a cor a l’uniun tetgala, ha ditg il secretari da la Lia rumantscha Martin Gabriel. 20'000 Rumantschs vivian ordaifer il territori da tschep.

Referent ospitont

Oscar Knapp, il president da SRG.R, è vegnì envidà sco referent a la radunanza da l’Uniun dals Rumantschs da la Bassa. El ha raquintà co che la SRG ha vivì l’onn avant la votaziun davart l’iniziativa «No Billagۚ» e skizzà las sfidas per RTR suenter la votaziun.

Rendezvous ad Oerlikon

Ils 3 da matg organisescha l’Uniun in inscunter en la Giesserei ad Oerlikon nua ch’il nov president Roman Pfister vegn a raquintar da sia vita. Da professiun è el forensicher ed el è stà vicemanader tar il servetsch secret svizzer.

