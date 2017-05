La BLS cumpra trens tar interpresa svizra

Da la pli gronda cumpra da material rudlant da sia istorgia resguarda la societad da viafier «BLS SA» l’interpresa svizra «Stadler Rail». Uschia po «Stadler Rail» furnir 58 trens d'autotracziun per ina summa da 650 milliuns francs.

La fin dal 2014 aveva la societad da viafier BLS SA annunzià da vulair cumprar novs trens per il traffic regiunal. Suenter in temp da far offertas han duas interpresas inoltrar offertas concretas, uschia «Bombardier» e «Stadler Rail». L’offerta da l’interpresa da la Turgovia haja constà qualitativamain ed era dal pretsch. Uschia saja legraivel ch’ils custs effectivs sajan sut ils custs budgetads per la cumpra, scriva la BLS.

Novs trens vegnan en circulaziun pass per pass

Ils novs trens duain vegnir mess en circulaziun dal 2021 fin il 2026, e quai per il manaschi dal Regio-Express e per la S-Bahn da Berna. Era ils passagiers da la BLS han giu in pled en chaussa. Uschia ha quai dà per exempel tests da seser e la collavuraziun cun l’organisaziun da passagiers «Pro Bahn».

