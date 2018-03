Il Cussegl federal ha preschentà la missiva co el vul realisar la lescha d'armas ch'el surpiglia da l'Uniun europeica en il rom dals contracts da Schengen-Dublin. Er amaturs dal sport da tir na ston betg dar giu lur armas.

Curt e concis

possessurs d'armas (cunzunt mez-automaticas) ston registrar quellas tar il chantun, els han 3 onns peda da far quai

tar la buis d'assagl da l'armada sa mida nagut

la midada da la lescha d'armas fa part dals contracts Schengen-Dublin tranter la Svizra e l'Uniun europeica.

Quai che pertutga l'arma da militar na sa mida pia nagut. Per autras armas, cunzunt mez-automaticas, dovran ils possessurs en l'avegnir ina lubientscha. Quai vul dir: Tiradurs da passiunads ed en clubs da tir dastgan vinavant posseder talas armas, ellas ston simplamain esser registradas tar il chantun.

Il medem vala era per museums u collectaders dad armas. Er quellas ston esser registradas e messas en salv correctamain. Ils possessurs han trais onns temp da laschar registrar e confirmar lur armas tar il chantun.

Impurtanza da Schengen-Dublin

Il Cussegl federal ha plinavant accentuà l'impurtanza dals contracts da Schengen-Dublin sco tals. Ils contracts sajan tranter auter impurtants per la collavuraziun da las polizias sco er per la controlla da las dumondas d'asil entaifer l'Uniun europeica.

Sche la Svizra na fiss betg part dals contracts, lura pudess insatgi che ha gia dumandà per asil e betg survegnì quel en in auter pajas da l'UE, anc ina giada far ina dumonda en Svizra.

La Svizra profiteschia er economicamain ferm dals contracts Schengen-Dublin. Tenor in rapport dal Departament federal d'affars exteriurs perdess la Svizra fin ad 11 milliardas francs ad onn sch'ella na fiss betg part dals contracts.

